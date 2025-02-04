В Нижегородской области на начало 2025 года осталось менее 3,04 млн человек

На 1 января 2025 года в Нижегородской области проживало 3,038 млн человек, следует из предварительных данных Росстата. В том числе 2,43 млн человек составило городское население и 605,3 тыс. — сельское.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В среднем за 2024 год в Нижегородской области проживало 3,049 млн человек, включая 2,44 млн в городах и 608 тыс. — в сельской местности.

По данным Нижегородстата, на 1 января 2024 года численность населения Нижегородской области составляла 3,06 млн человек. Таким образом, за прошедший год она сократилась примерно на 22,5 тыс.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», численность населения региона за 2023 год сократилась на 20 тыс. человек.

Галина Шамберина