Первым замглавы Перми станет топ-менеджер газовой компании
По данным «Ъ-Прикамье», замглавы Перми будет назначен Алексей Синев, замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь». Сейчас его кандидатура проходит проверку. В последствии он может занять должность первого замглавы.
Алексей Синев
Он сменит на посту Ольгу Андрианову, которая на прошлой неделе возглавила Пермский муниципальный округ. В мэрии она курировала градостроительство, имущественные и земельные вопросы.
Алексей Синев работает в газовой компании с 2007 года. На посту замгендиректора курировал правовые и имущественные вопросы. До этого он работал в юридическом отделе пермской городской думы и начальником управления в аппарате правительства Пермского края. По данным «Ъ-Прикамье», его кандидатуру предложили краевые власти. На работу в мэрии господин Синев должен выйти в середине февраля.