Первым замглавы Перми станет топ-менеджер газовой компании

По данным «Ъ-Прикамье», замглавы Перми будет назначен Алексей Синев, замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь». Сейчас его кандидатура проходит проверку. В последствии он может занять должность первого замглавы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Синев

Алексей Синев



Он сменит на посту Ольгу Андрианову, которая на прошлой неделе возглавила Пермский муниципальный округ. В мэрии она курировала градостроительство, имущественные и земельные вопросы.

Алексей Синев работает в газовой компании с 2007 года. На посту замгендиректора курировал правовые и имущественные вопросы. До этого он работал в юридическом отделе пермской городской думы и начальником управления в аппарате правительства Пермского края. По данным «Ъ-Прикамье», его кандидатуру предложили краевые власти. На работу в мэрии господин Синев должен выйти в середине февраля.