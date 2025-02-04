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Деятельность краевого ГУФСИН оценит московская проверка

В ГУФСИН по Пермскому краю началась инспекторская проверка ФСИН России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

СИЗО №1 ГУФСИН по Пермскому краю

СИЗО №1 ГУФСИН по Пермскому краю

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

СИЗО №1 ГУФСИН по Пермскому краю

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Комиссию возглавляет главный инспектор управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России полковник Николай Кучеров. В течение трех недель представители центрального аппарата изучат состояние оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности краевого главка ФСИН, оценят соблюдение законности и режима.

Подобные проверки со стороны центрального аппарата ФСИН России проводится один раз в шесть лет. По ее результатам комиссией дается оценка о состоянии дел в территориальном органе.

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