Деятельность краевого ГУФСИН оценит московская проверка
В ГУФСИН по Пермскому краю началась инспекторская проверка ФСИН России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
СИЗО №1 ГУФСИН по Пермскому краю
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Комиссию возглавляет главный инспектор управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России полковник Николай Кучеров. В течение трех недель представители центрального аппарата изучат состояние оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности краевого главка ФСИН, оценят соблюдение законности и режима.
Подобные проверки со стороны центрального аппарата ФСИН России проводится один раз в шесть лет. По ее результатам комиссией дается оценка о состоянии дел в территориальном органе.