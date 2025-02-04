Байден подписал договор с агентством талантов

Бывший президент США Джо Байден заключил соглашение с агентством Creative Artists Agency (CAA), которое представляет интересы творческих людей и спортсменов. Господин Байден уже сотрудничал с агентством, когда занимал должность вице-президента.

«Президент Байден — один из самых уважаемых и влиятельных американских деятелей в национальных и глобальных делах. Для нас большая честь снова сотрудничать с ним»,— написал сопредседатель CAA Ричард Ловетт на своей странице в Instagram (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta).

Прошлый договор Джо Байдена и Creative Artists Agency действовал с 2017 по 2020 год. Во время сотрудничества господин Байден выпустил мемуары «Обещай мне, папа». В книге он рассказал о своих чувствах после смерти старшего сына Бо. Для продвижения мемуаров CAA организовало тур Джо Байдена по США. BBC пишет, что выступления политика стали одной из ступеней его президентской кампании 2020 года.

Creative Artists Agency базируется в Лос-Анджелесе. Агентство обычно работает со звездами кино и знаменитостями, но нередко представляет и интересы политиков. Детали нынешнего договора с Джо Байденом в Creative Artists Agency не уточнили.