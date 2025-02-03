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Что и следователю доказать

Экс-замглавы отдела СКР в Башкирии получил пять лет за фальсификацию

Адвокат Артем Фазлетдинов признан виновным в превышении полномочий, повлекшем нарушение прав граждан и интересов государства и общества, с причинением тяжких последствий, а также в покушении на мошенничество. Преступление было совершено в апреле 2018 года, когда он работал заместителем руководителя Белорецкого отдела управления СКР по Башкирии. Как было установлено в суде, юрист подвел под уголовное преследование местного инспектора по делам несовершеннолетних Рамиса Даньянова. В 2020 году полицейский был оправдан по большинству эпизодов уголовного дела. После этого бывший замначальника отдела СКР сам стал фигурантом расследования.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор уфимскому адвокату Артему Фазлетдинову. Он признан виновным в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Приговор — пять лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должность на государственной службе в системе правоохранительных органов Российской Федерации.

Как установил суд, в апреле 2018 года подсудимый, занимавший тогда должность заместителя руководителя Белорецкого отдела управления СКР по Башкирии, оговорил местного полицейского Рамиса Даньянова.

В 2018 году отдел расследовал уголовное дело о насилии в отношении представителя власти — инспектора по делам несовершеннолетних Рамиса Даньянова. Обвиняемым был Илья Васильев, семью которого полицейский часто проверял на дому (в 2018 году был приговорен к двум годам лишения свободы условно).

В феврале этого же года следователь, который вел дело полицейского, вызвал его для прояснения деталей. В тот момент в кабинете присутствовал Артем Фазлетдинов, который позднее обвинил инспектора МВД в оскорблении. По его словам, сотрудник полиции якобы нецензурно выражался в его сторону.

Два месяца спустя в отношении Рамиса Даньянова возбудили два уголовных дела. Первое — по факту оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ), а второе было связано с превышением должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Свидетели по второму делу сообщили, что полицейский якобы необоснованно применял спецсредства: наручники и электрошокер, а также наносил побои Илье Васильеву. После возбуждения уголовных дел полицейский провел в СИЗО около трех месяцев, а потом был отправлен под домашний арест.

Параллельно Артем Фазлетдинов подал иск к полицейскому о взыскании с него морального вреда в размере 500 тыс. руб.

Первое обвинение было подтверждено свидетельскими показаниями, которые дал следователь белорецкого отдела СКР, а также некие понятые. Из показаний, в частности, следовало, что полицейский послал Фазлетдинова «на мужской половой орган и назвал человеком нетрадиционной ориентации».

Позднее свидетели отказались от первоначальных показаний. Следователь заявил, что оговорил полицейского по требованию своего бывшего начальника — Артема Фазлетдинова, так как боялся его ослушаться. Он также рассказал, что руководитель разговаривал с инспектором «с гонором» и провоцировал его на конфликт.

При этом другой свидетель — адвокат, присутствовавший в тот день в отделе, оскорблений не слышал. По его словам, один из свидетелей обвинения был близким другом Артема Фазлетдинова, а второму за нужные показания преподнесли бутылку водки.

В мае 2020 года Рамис Даньянов был оправдан с правом на реабилитацию по обвинению в оскорблении и двум эпизодам превышения полномочий. Суд учел показания свидетелей, данные в ходе заседаний, а не во время следствия.

По третьему эпизоду, связанному с нанесением побоев Илье Васильеву, суд приговорил экс-полицейского к 3,5 года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили приговор в силе.

После вступления приговора в силу полицейский был уволен по отрицательным мотивам. Артем Фазлетдинов, начавший службу в СКР в 2014 году, уволился в 2021-м: стал адвокатом. Два года спустя бывшие коллеги возбудили в его отношении уголовное дело.

Представлявшая интересы Рамиса Даньянова адвокат Олеся Кораллкина вчера отказалась от комментариев. На вопрос о перспективах взыскания компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование она ответила, что «всегда рекомендует» подавать такие иски, поскольку они помогают «восстановить справедливость».

Адвокат Ильнур Насыров, представляющий в суде интересы Артема Фазлетдинова, бросил трубку.

Наталья Балыкова

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