За нами Россия, Москва и «АрБат»

Армен Саркисян — создатель добровольческого подразделения «АрБат» («Армянский батальон»), которое участвует в боевых действиях в Донбассе, стал жертвой взрыва бомбы в подъезде столичного элитного жилого комплекса «Алые паруса». Вместе с господином Саркисяном, разыскиваемым властями Украины, погиб его охранник, еще несколько человек получили ранения. ЧП пока расследуется как массовое убийство, совершенное общеопасным способом, но не исключена переквалификация на теракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взрывное устройство сработало в тот момент, когда Армен Саркисян с охранниками спустились в холл на первом этаже

Фото: Никита Башмаков / ТАСС Взрывное устройство сработало в тот момент, когда Армен Саркисян с охранниками спустились в холл на первом этаже

Фото: Никита Башмаков / ТАСС

Взрыв в подъезде ЖК «Алые паруса», что на Авиационной улице, 77, прогремел около 10 часов утра. Как установили потом следователи Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве, незадолго до этого Армен Саркисян, снимавший с семьей квартиру в этом доме, в сопровождении охранников спустился на лифте на первый этаж.

Едва компания, направлявшаяся к поджидавшим на улице машинам, вошла в холл, раздался взрыв, мощность которого эксперты оценили в 400–500 г в тротиловом эквиваленте.

Один из охранников бизнесмена, внесенный в базу врагов Украины «Миротворец», погиб на месте. Еще четыре человека, включая Армена Саркисяна и его соседку, были доставлены в больницы. Перед этим всем пострадавшим оказывали первую помощь в подъезде. Господину Саркисяну наложили жгут на поврежденную ногу и пытались вывести его из состояния шока. Для доставки наиболее сильно пострадавших в больницы использовался санитарный вертолет.

Господина Саркисяна врачам спасти не удалось. Помимо минно-взрывной травмы он получил осколочное ранение в область сердца, а также взрывной волной ему фактически оторвало лодыжку левой ноги, которую потом ампутировали.

В ГСУ СКР, руководитель которого генерал-майор юстиции Андрей Стрижов выезжал на место происшествия, возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж», ч. 2 ст. 105, п. «е», «ж», ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц; убийство общеопасным способом; незаконный оборот оружия). Следствие не исключает, что преступление может быть связано с событиями в Донбассе. Если будет установлено, что к взрыву были причастны сотрудники или агенты украинских спецслужб, в уголовном деле появится ст. 205 (теракт) УК РФ.

Впрочем, у господина Саркисяна хватало недругов и в самой столице. Так, например, ровно год назад он сам, его дочь и охранники стали участниками получившего большой общественный резонанс инцидента на Плющихе с бойцом ММА из Чечни Расулом Очаевым. После ДТП спортсмен из травматического пистолета ранил двух охранников Эмилии Саркисян, а ее отец с подмогой приехал на место происшествия. Осенью прошлого года господин Очаев за хулиганство (ст. 213 УК РФ) по приговору Хамовнического райсуда получил три года и шесть месяцев общего режима.

Кто бы ни организовал покушение, предполагается, что бомба была заложена под кресла или стулья в холле, где посетители ожидают жильцов.

В здании повсеместно установлены видеокамеры, записи которых в поиске преступника сейчас и просматривают оперативники со следователями. В результате уже появились ориентировки на двух подозреваемых. Возможно, камеры использовались и для нападения на Армена Саркисяна, так как с улицы холл практически не просматривается. Тем не менее взрыв по телефону или радиосигналу был произведен ровно в тот момент, когда господин Саркисян находился в зоне поражения.

Один из соседей Армена Саркисяна, назвавшийся Владимиром, рассказал побывавшему на месте происшествия корреспонденту “Ъ”, что тот обычно передвигался в сопровождении многочисленной охраны, предварительно осматривавшей помещения, куда он входил. Сосед, как и следствие, не исключает, что взрывное устройство могло быть заложено под мебель. Сам Владимир вышел из подъезда минут за пятнадцать до взрыва, но ничего подозрительного не заметил. Также он сообщил, что в ЖК действует охрана и система пропусков. Однако пройти на территорию, по его мнению, возможно, представившись курьером или врачом.

Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисян) в разговоре с корреспондентом “Ъ” отметил, что господин Саркисян был не просто «верующим человеком», но и «хранителем традиционных семейных христианских ценностей». Архиерей рассказал, что при его содействии епархия организовала поставку гуманитарной помощи в Луганск и Донецк. «Армен,— отметил архиепископ Езрас,— оказывал помощь пострадавшим независимо от их религиозной и национальной принадлежности. Его гибель — страшная трагедия, а террор — человеконенавистническое и богопротивное действие».

Николай Сергеев, Ефим Брянцев, Павел Коробов