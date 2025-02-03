«Многие вопросы просто было не предусмотреть»

В Октябрьском райсуде Уфы приступили к допросу владельца строительной группы компании «Госстрой», экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова. Он вместе с двумя подчиненными обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилого комплекса «Московский». На допросе подсудимый вину за недостройку ЖК возложил на ГК «Садовое кольцо», которая до этого реализовала три его проблемных проекта. Допрос продолжится сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец «Госстроя» Кирилл Бадиков возложил вину за долгое строительство ЖК «Московский» на «Садовое кольцо»

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Владелец «Госстроя» Кирилл Бадиков возложил вину за долгое строительство ЖК «Московский» на «Садовое кольцо»

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Вчера в Октябрьском райсуде Уфы приступили к допросу владельца ГК «Госстрой», бывшего депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова. Процесс прошел под председательством судьи Радмира Гаймалеева.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на скамье подсудимых вместе с господином Бадиковым оказались экс-финансовый директор управляющей организации «Госстрой менеджмент» Павел Степанов и бывший гендиректор ООО «Башнафтатранс» Игорь Тюрин (генподрядчик «Госстроя»). Всем троим инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2013–2021 годах подсудимые под видом строительства четырех многоквартирных домов в комфорт-квартале «Московский», ограниченном улицами Сун-Ят-Сена, Айской и Большой Московской в Уфе, заключали договоры паенакопления, уступки права требования и участия в долевом строительстве. Получив не менее 2,3 млрд руб., достаточных для строительства жилья, работу они не завершили и похитили не менее 1,1 млрд руб., полагает следствие. В итоге долгострои «Госстроя» перешли подмосковной ГК «Садовое кольцо», а затем Фонду развития территорий.

ООО «Госстрой-менеджмент» зарегистрировано в 2014 году в Уфе. Учредителем является Кирилл Бадиков. В последний раз финансовые показатели компания раскрывала в 2020 году. Тогда ее прибыль составила 19,2 млн руб., выручка — 54,6 млн руб.

ООО «Башнафтатранс» зарегистрировано в Уфе в 2010 году. В июле 2022 года арбитражный суд Башкирии признал организацию банкротом. Было открыто конкурсное производство. Общая сумма включенных в реестр требований кредиторов «Башнафтатранса» составляла 75,7 млн руб.

В начале заседания Кирилл Бадиков, отвечая на вопросы адвоката Дмитрия Мавлютова, напомнил суду, что на месте ЖК «Московский» был овраг с множеством аварийного жилья: «Никакой поддержки от государства не было. Все, что сносилось, сносилось за счет себестоимости самого проекта».

Столкнувшись в 2018 году с высокими затратами на строительство квартала и сильной конкуренцией, продолжил Кирилл Бадиков, застройщик решил найти инвестора для завершения «Московского». Не обнаружив интересантов в Уфе, господин Бадиков обратил внимание на «Садовое кольцо», которое искало участок для строительства жилья. Взаимоотношения между компаниями начались летом 2019 года. Как пояснил подсудимый, по его задумке «Садовое кольцо» должно было проспонсировать достройку, после сдачи объектов вернуть себе деньги с продаж жилья, а дальше управлять «Госстроем» пополам, войдя в долю уставного капитала. Но такая идея, отметил господин Бадиков, инвестора не устроила. По словам подсудимого, «Садовое кольцо» планировало «зайти полностью инвестором на все участки и площадки „Госстроя“, которые на тот момент уже строились». Речь идет о жилых комплексах «Белая река», «Эрмитаж Горсовет» и «Дом на Ленина». С предложением «Госстрой» согласился, передав свои активы. Все три объекта, кроме «Московского», в итоге были достроены «Садовым кольцом».

На протяжении всего допроса, который длился больше часа, Кирилл Бадиков несколько раз говорил о том, как ему было важно, чтобы дольщики быстрее получили свои квартиры. Вину за недостройку «Московского» он возложил на «Садовое кольцо» (директор департамента развития проектов «Садового кольца» Михаил Фельдман, опрошенный ранее в суде, заявлял, что компания отказалась от объекта, не получив компенсационные участки — «Ъ-Уфа»).

Говоря о своей роли, Кирилл Бадиков отметил, что он в то время генеральным директором «Госстроя» не был, а компания, по его словам, во время строительства ЖК столкнулась, в частности, с просчетами менеджмента: «Это и сложность той же строительной площадки в «Московском», когда очень многие вопросы просто было не предусмотреть. Либо были ошибки в службе заказчика в анализе сроков выполнения этих работ».

Допрос подсудимого продолжится сегодня.

Венера Хисамова