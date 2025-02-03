Генсек НАТО заявил о планах «значительно» повысить расходы на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новый целевой показатель по расходам на оборону будет утвержден позднее в 2025 году и «значительно» превысит нынешние 2% ВВП, передает Reuters. Ожидается, что окончательную цифру согласуют на саммите Североатлантического альянса летом в Гааге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters, Geert Vanden Wijngaert / Pool / Reuters Марк Рютте

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters, Geert Vanden Wijngaert / Pool / Reuters

«Нам необходимо наращивать расходы на оборону, военное производство, но конкретный уровень затрат мы определим позже на базе поставленных задач. Продолжается оценка пробелов, нынешнего уровня в каждой из стран, а также необходимого уровня. На основании этой оценки мы примем решение о новых обязательствах по финансированию обороны, но это будет значительно выше 2% ВВП. Могу заверить вас в этом»,— сказал Марк Рютте перед неформальным саммитом ЕС в Брюсселе.

По данным Североатлантического альянса на 2024 год, из 32 членов НАТО целевого показателя в 2% ВВП в части трат на оборону достигли только 23 страны. В преддверии вступления в должность президента США Дональда Трампа европейские члены НАТО начали обсуждать увеличение планки до 3% ВВП. Сам республиканец позднее предложил выделять на оборону 5% ВВП, однако члены НАТО сочли это недостижимым результатом в ближайшие несколько лет.

Лусине Баласян