Киберспорту выписали патент

Компьютерные клубы и киберарены Москвы с января получили разрешение использовать патентную систему налогообложения (ПСН). Сейчас треть владельцев компьютерных клубов применяют упрощенную систему налогообложения (УСН), более дорогой с фискальной точки зрения режим. Теперь же экономия для отрасли может достигать 1 млрд руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с обращением заместителя руководителя департамента финансов Москвы Григория Лалаева от 21 января к представителю Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ; участники — Colizeum, True Gamers, CyberX). Из него следует, что компьютерные клубы и киберарены Москвы с января получили разрешение использовать патентную систему налогообложения в своей работе. В департаменте финансов Москвы подтвердили “Ъ” свою позицию.

ПСН — специальный налоговый режим, который могут использовать индивидуальные предприниматели (ИП). Система предусматривает вместо выплаты налогов и сдачи налоговой декларации выплату патента — фиксированной суммы, которая рассчитывается исходя из вида и места ведения деятельности. Отчетность при этом упрощенная, а сам патент можно совмещать с другими налоговыми режимами. При этом с 1 января ИП, пользующиеся упрощенной или патентной системой налогообложения, будут платить НДС, в случае если их доход превысит 60 млн руб.

Ранее Минфин и ФНС РФ не давали четких комментариев, могут ли киберклубы использовать патент, уточнили в АРКИ: «Нигде не прописана специфика проката игрового места, и правоприменители толковали этот вопрос на свое усмотрение». В результате отсутствие подобных формулировок могло служить основанием для претензий к клубам, а их владельцы могли столкнуться с запретами от местной налоговой на использование ПСН. При этом число клубов по всей России по итогам 2024 года достигло 3,1 тыс., в Москве показатель увеличился на 17% (cм. “Ъ” от 24 декабря).

Разночтения привели к тому, что владельцы компьютерных клубов и киберарен реже использовали ПСН, выбирая более «отягощающий» налоговый режим, говорит руководитель Langame и директор АРКИ Павел Голубев. Например, большинство компьютерных клубов, как малый бизнес, платят по УСН, уточнил управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads’made Ярослав Мешалкин. Так, схему используют от четверти до трети всех компьютерных клубов в стране, оценивает декан факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Роман Алымов. При этом в 2022 году был принят федеральный стандарт спортивной подготовки по компьютерному спорту, указывают в АРКИ: «Здесь есть требования к спортивному инвентарю. Игровое место — это спортивный инвентарь, и клуб имеет полное право сдавать его напрокат».

По оценке Павла Голубева, экономический эффект от применения ПСН вместо УСН составляет около 1 млрд руб. в год для отрасли. При этом надо понимать, что компьютерные клубы сильно различаются по типу: есть специализированные пространства с мощными ПК и киберспортивные арены, которые ближе к спортивным объектам, а есть зоны с игровыми консолями, отмечает Ярослав Мешалкин: «Очевидно, к каждому из этих типов должны быть разные регулирующие подходы — и здесь бы очень пригодилась система сертификации».

Индустрия становится более прозрачной и ответственной, считает директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко: «Возможно, что на следующем этапе появится и статус спортивных объектов для компьютерных клубов». Однако вице-президент Федерации фиджитал спорта России Артем Щепотьев опасается, что работа по ПСН открывает дверь для множества спекуляций: «Не хотелось бы, чтобы компьютерные клубы стали инструментом легализации денег, полученных преступным путем».

Юлия Юрасова