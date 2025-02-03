В Ярославской области выросла стоимость ОСАГО

С 27 января увеличен размер территориального коэффициента (КТ) для полисов обязательного страхования автогражданской ответственности в Ярославской области. Это следует из указания Банка России, опубликованного на официальном сайте ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Ярославской области действуют две зоны КТ — «Ярославль» и «Прочие города и населенные пункты». В Ярославле коэффициент не изменился, он остался на уровне 1,4. В прочих населенных пунктах он увеличился с 0,92 до 1, или на 8,7%, для всех автомобилей, а для спецтехники — с 0,6 до 0,66.

Как сообщили в Банке России, значения территориального коэффициента были актуализированы исходя из убытков по полисам для конкретных территорий. В 21 регионе КТ был понижен.

«Для 18 территорий, где действующие показатели КТ не соответствуют возросшим убыткам, их значения повышены»,— говорится в сообщении Банка России.

Антон Голицын