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Коммерсантъ FM
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Участники СВО из Забайкалья поедут в Мекку бесплатно

Мусульманам—участникам СВО из Забайкалья или их родственникам оплатят паломничество в священный город Мекку в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на председателя Духовного управления мусульман Забайкальского края Алмаза хаджи Салахова.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Уточняется, что эта благотворительная акция проводится при участии Духовного управления мусульман Российской Федерации и при поддержке мецената, предпринимателя Сулеймана Керимова. В настоящее время совместно с забайкальским отделением фонда «Защитники Отечества» формируются «списки бойцов и их родных, которые смогут посетить святые места». Акция направлена в том числе «на социализацию бойцов, вернувшихся с СВО».

Хадж — обязательное паломничество в Мекку для мусульман, включающее различные ритуалы, совершаемые в месяц Зуль-хиджа. Это один из пяти столпов ислама, символизирующий духовное очищение и единство верующих.

Влад Никифоров, Иркутск

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