Самарскую мэрию покинула первая замглавы города

Елена Атанова по своему желанию ушла с поста первого заместителя главы Самары. Она назначена врио советника губернатора Курской области Александра Хинштейна. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации самарской мэрии, обязанности первого заместителя главы города временно исполняет Оксана Данилова.

До этого Елена Атанова работала в министерстве строительства Самарской области, затем в Крыму и Подмосковье. Позже она вернулась в Самарскую область и была назначена заместителем директора в НКО «Комплексное пространственное развитие Самарской области». Затем чиновница руководила МАУ «Самарская набережная». С мая 2024 года Елена Анатова была первым заместителем главы города.

Кроме Елены Атановой еще одна самарская чиновница перешла на работу в Курскую область. Врио помощника губернатора назначена Светлана Дроздова, которая до этого была советником самарского губернатора. Она будет курировать вопросы строительства и помощи переселенцам.

Светлана Дроздова до работы в Самарской области занималась проблемами обманутых дольщиков в ряде регионов РФ. Она много лет знакома с Александром Хинштейном.

Георгий Портнов