Экс-замруководителя отдела СКР в Башкирии приговорили к пяти годам лишения свободы

Экс-заместитель руководителя Белорецкого межрайонного следственного отдела управления СКР по Башкирии, пытавшийся оговорить сотрудника полиции, признан виновным в превышении должностных полномочий. Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии, он приговорен к пяти годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Уфа», речь идет об Артеме Фазлетдинове.

Как было установлено в суде, подсудимый с сентября 2017 года из личной неприязни «создал условия для незаконного привлечения к уголовной ответственности» участкового уполномоченного полиции Рамиса Даньянова. Он подал рапорт, якобы полицейский его оскорбил. По требованию Фазлетдинова его подчиненный и двое граждан дали ложные свидетельские показания.

В дальнейшем замруководителя следственного отдела подал гражданский иск к оперуполномоченному о возмещении морального вреда в размере 500 тыс. руб. На имущество полицейского в рамках иска был наложен арест. Господин Даньянов в суде заявил, что его оговорили.

В мае 2020 года Белорецкий межрайонный суд оправдал полицейского по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и по двум эпизодам по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). При этом по еще одному эпизоду превышения должностных полномочий он был признан виновным. В удовлетворении иска о компенсации морального вреда бывшему следователю было отказано.

Наталья Балыкова