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Коммерсантъ FM
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Кириенко: Россия поможет Абхазии в строительстве детской больницы

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил частично признанную Абхазию с рабочим визитом. Он пообещал, что Москва окажет помощь Сухуму в строительстве детской больницы.

«К сожалению, строительство этой Детской республиканской больницы затянулось, она давно была нужна. Поэтому то, что оно затянулось, приведет к увеличению стоимости. Мы сейчас оценили вместе с руководством Минздрава Республики Абхазия, вместе со строителями, понимаем, что еще где-то 200 млн руб. придется добавить. Найдем эти 200 млн, я доложу президенту»,— сказал Сергей Кириенко журналистам (цитата по ТАСС). Он уточнил, что больница должна быть сдана к концу 2026 года.

По словам заместителя руководителя администрации президента, Россия окажет помощь Абхазии в подготовке инженерных кадров и обновлении мемориалов ко Дню Победы. Сергей Кириенко также посетил местную школу, которой передал сертификат на компьютеры для оборудования компьютерного класса.

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