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В Кировском районе Самары перевернулся каршеринговый автомобиль

В Кировском районе Самары каршеринговый автомобиль Hyundai Solaris перевернулся и повредил три припаркованные машины. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Госавтоинспекции, в 09:46 (MSK+1) 24-летний водитель следовал по ул. Мирной со стороны проспекта Кирова в направлении ул. Воронежской. Напротив дома №147 автомобилист на большой скорости допустил наезд на припаркованные автомобили Renault Logan и Chevrolet Cruze, после этого Hyundai отбросило на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где он повредил припаркованную Lada Largus. Водитель доставлен в медицинское учреждение, где ему рекомендовано амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Самарской области зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали 3 человека, один — погиб. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 286 нарушений ПДД РФ, в том числе 8 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

Сабрина Самедова

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