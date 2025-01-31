Минюст объявил иноагентами блогера Anton S и педагога Диму Зицера

Минюст России объявил иностранными агентами блогера Антона Суворкина (Anton S) и педагога Вадима Зицера. Кроме того, в реестр иноагентов вошли журналисты Илья Абишев, Елизавета Фохт-Бабушкина, Андрей Новашов, Дмитрий Сухарев, а также Владимир Раевский.

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Согласно сообщению Минюста, господин Зицер (иноагент) распространял фейки об армии и о российских властях. Кроме того, он выступал против СВО и призывал к поддержке ВСУ, утверждает ведомство.

Господин Зицер (иноагент) — гражданин Израиля. Он жил и работал в Санкт-Петербурге, после начала военной операции на Украине уехал из России. В июле 2024 года МВД России объявило педагога в розыск, а до этого суд в Санкт-Петербурге заочно арестовал его по делу о фейках про российскую армию по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Антон Суворкин (иноагент), утверждает Минюст, также распространял фейки о российской власти и выступал против боевых действий на Украине. Также блогер поддерживал власти Украины, сообщает ведомство. Блогер живет не в России. На YouTube он выкладывает ролики про российских звезд и рассказывает о новостях русскоязычной блогосферы. В декабре 2024 года он давал интервью журналистке Ксении Собчак.

Минюст заявляет, что журналисты, которые сегодня вошли в реестр иноагентов, также выступали против спецоперации, а также распространяли фейки. Кроме того, все они распространяли материалы других иноагентов.

Двое журналистов — Елизавета Фохт-Бабушкина (иноагент) и Илья Абишев (иноагент) — работают в «Русской службе BBC». Владимир Раевский (иноагент) раньше был ведущим телеканалов «Москва 24» и «Культура».