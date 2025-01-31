Туры из Перми в Турцию подорожают на фоне экокатастрофы в Черном море

Стоимость зарубежных туров из Перми увеличится из-за разлива мазута в Краснодарском крае. Как сообщает газета «Текст» со ссылкой на директора агрегатора туров Poisktour Светлану Заводнову, Турция станет одним из самых дорогих направлений, путевки на курорты страны подорожают на 15%. Еще одним направлением с быстрорастущими ценами станет Египет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парусники на побережье Эгейского моря в Мармарисе

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Парусники на побережье Эгейского моря в Мармарисе

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

По информации издания, летний отдых для семьи из трех человек обойдется в турецком отеле примерно в 300 тыс. руб. При этом одним из самых дешевых направлений остаются ОАЭ. Туристы также активно бронируют туры в Таиланд и Шри-Ланку.