«Проблемным может быть любой автомобиль, ввезенный по параллельному импорту»
Юрист Олег Трунин — о том, как избежать доплат при покупке машины из-за границы
На днях Autonews сообщил, что в России начали массово аннулировать регистрацию машин, ввезенных в страну по схеме параллельного импорта. Причиной якобы стали недоимки таможенных платежей, которые возникли из-за заниженной стоимости транспортных средств в инвойсах (документах об оплате), что делалось для сокращения утильсбора. Позже в МВД России опровергли информацию. Ситуацию комментирует представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Олег Трунин.
«ФТС выявила случаи, когда граждане ввозили автомобили для перепродажи под видом ввоза для личного пользования. При этом они уплачивали утилизационный сбор по льготной ставке для физических лиц, а не по более высокой ставке как для юридических лиц. Это давало значительную экономию для перекупщиков, но конечный покупатель уже приобретал автомобиль по цене рынка. Часто в эту схему включались и менеджеры автосалонов, которые были посредниками при ввозе автомобиля параллельным импортом. Конечные покупатели обычно не знают о заниженных платежах и таких мошеннических схемах, и могут получить требования ФТС о доплате, и потом долго добиваться их отмены. А проблемным может быть, любой автомобиль, ввезенный по параллельному импорту, если конечный пользователь не контролировал процесс его поставки и оформления.
В целом, закон — на стороне конечного покупателя. Согласно правилам расчета УТС в отношении автомобиля, доплачивать таможенные платежи в составе УТС при ввозе авто, растаможенного в стране-члене ЕАЭС, должно лицо, которое ввезло машину на территорию РФ. То есть, требования должно предъявляться непосредственно тому, кто ввозил машину в Россию и подавал сведения о ее стоимости.
Совет автомобилистам-конечным покупателям авто, которые получили требования ФТС о доплате из-за инвойса с заниженной стоимостью машины — надо писать претензию в вышестоящий ФТС и приложить доказательства того, что не знали о занижении стоимости. Судя по имеющимся данным, ФТС сейчас все-таки старается проводить проверочные мероприятия в отношении физлиц, которые занимаются перепродажей автомобилей. Это дает нам основания рассчитывать на то, что если факты рассылки требований конечным приобретателям и были, то эта практика будет постепенно корректироваться.
Но, если обращение в ФТС не даст эффекта, далее можно обжаловать это требование в суде в течении трех месяцев. В суде нужно будет доказывать, что требование о доплате таможня должна предъявлять непосредственно тому, кто завозил транспортное средство на территорию РФ.
Если же проблема приобретет большой масштаб, затронет очень много людей, не решится ни с ФТС, ни в судах, то можно попробовать поставить вопрос о полной амнистии по утильсбору, обратившись в Минпромторг. Если будет вал обращений от конечных покупателей автомобилей, то есть шанс, что власти рассмотрят этот вопрос.
Но лучше все-таки в такую ситуацию не попадать. А для этого надо внимательно изучать историю автомобиля и организацию-продавца. При покупке машины из-за рубежа всегда запрашивайте полный пакет документов, включая счет на оплату (инвойс). Сравнивайте указанную в нем стоимость с рыночной ценой на момент покупки, а по возможности лично участвуйте в оформлении документов и утилизационного сбора (УТС)».