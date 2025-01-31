На днях Autonews сообщил, что в России начали массово аннулировать регистрацию машин, ввезенных в страну по схеме параллельного импорта. Причиной якобы стали недоимки таможенных платежей, которые возникли из-за заниженной стоимости транспортных средств в инвойсах (документах об оплате), что делалось для сокращения утильсбора. Позже в МВД России опровергли информацию. Ситуацию комментирует представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Олег Трунин.

Олег Трунин

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«ФТС выявила случаи, когда граждане ввозили автомобили для перепродажи под видом ввоза для личного пользования. При этом они уплачивали утилизационный сбор по льготной ставке для физических лиц, а не по более высокой ставке как для юридических лиц. Это давало значительную экономию для перекупщиков, но конечный покупатель уже приобретал автомобиль по цене рынка. Часто в эту схему включались и менеджеры автосалонов, которые были посредниками при ввозе автомобиля параллельным импортом. Конечные покупатели обычно не знают о заниженных платежах и таких мошеннических схемах, и могут получить требования ФТС о доплате, и потом долго добиваться их отмены. А проблемным может быть, любой автомобиль, ввезенный по параллельному импорту, если конечный пользователь не контролировал процесс его поставки и оформления.

В целом, закон — на стороне конечного покупателя. Согласно правилам расчета УТС в отношении автомобиля, доплачивать таможенные платежи в составе УТС при ввозе авто, растаможенного в стране-члене ЕАЭС, должно лицо, которое ввезло машину на территорию РФ. То есть, требования должно предъявляться непосредственно тому, кто ввозил машину в Россию и подавал сведения о ее стоимости.

Совет автомобилистам-конечным покупателям авто, которые получили требования ФТС о доплате из-за инвойса с заниженной стоимостью машины — надо писать претензию в вышестоящий ФТС и приложить доказательства того, что не знали о занижении стоимости. Судя по имеющимся данным, ФТС сейчас все-таки старается проводить проверочные мероприятия в отношении физлиц, которые занимаются перепродажей автомобилей. Это дает нам основания рассчитывать на то, что если факты рассылки требований конечным приобретателям и были, то эта практика будет постепенно корректироваться.

Но, если обращение в ФТС не даст эффекта, далее можно обжаловать это требование в суде в течении трех месяцев. В суде нужно будет доказывать, что требование о доплате таможня должна предъявлять непосредственно тому, кто завозил транспортное средство на территорию РФ.

Если же проблема приобретет большой масштаб, затронет очень много людей, не решится ни с ФТС, ни в судах, то можно попробовать поставить вопрос о полной амнистии по утильсбору, обратившись в Минпромторг. Если будет вал обращений от конечных покупателей автомобилей, то есть шанс, что власти рассмотрят этот вопрос.

Но лучше все-таки в такую ситуацию не попадать. А для этого надо внимательно изучать историю автомобиля и организацию-продавца. При покупке машины из-за рубежа всегда запрашивайте полный пакет документов, включая счет на оплату (инвойс). Сравнивайте указанную в нем стоимость с рыночной ценой на момент покупки, а по возможности лично участвуйте в оформлении документов и утилизационного сбора (УТС)».