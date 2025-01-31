Экс-глава Петрозаводска стал фигурантом нового уголовного дела о взятке

Бывший глава Петрозаводска Владимир Любарский стал фигурантом нового уголовного дела о получении взятки в размере 3 млн рублей, когда он занимал должность замглавы Карелии, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Петрозаводска Владимир Любарский, которого подозревают в получении взяток

Фото: Пресс-служба правительства Карелии Бывший глава Петрозаводска Владимир Любарский, которого подозревают в получении взяток

Фото: Пресс-служба правительства Карелии

По версии следствия, в период с мая по декабрь 2020 года обвиняемый получил указанную сумму от гендиректора строительной компании при посредничестве сотрудников государственного оздоровительного учреждения.

Взамен Любарский пообещал коммерсанту преференции при заключении договоров и дополнительных соглашений на производство строительных работ. Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ соединили с ранее возбужденным по обвинению экс-главы Петрозаводска в совершении аналогичного преступления.

Ранее «Ъ» сообщал, что Любарскому вменяют получение взятки на сумму более 37 млн рублей в период с 2017 по 2022 год. Эта сумма поступила экс-заместителю главы Карелии от компании, обеспечивающей питанием организации здравоохранения и социальной сферы региона.

Известно, что Любарский летом 2023 года ушел в отставку и пошел добровольцем в зону СВО, где впоследствии получил ранение. В ноябре того же года он сообщил о возвращении в Петрозаводск. Спустя год экс-главу Петрозаводска отправили под стражу.

Андрей Маркелов