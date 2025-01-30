Главные новости за 30 января. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел
Ключевой фигурант дела о хищениях в Орле на 88 млн руб. уходит на СВО.
Мэрия Белгорода выставила на повторный аукцион право комплексного развития 5,6 га.
Воронежский производитель труб требует 1,22 млрд руб. у структуры группы «Синара».
Верховный суд утвердил взыскание ущерба от обстрелов в белгородском Шебекине в пользу бизнеса.
Никто не купил недвижимость КБХА в воронежском микрорайоне Шилово.
Кассационный суд взыскал с белгородского регоператора 64 млн руб. в пользу экотехнопарка.
Ресторатор выкупил историческое здание в Липецке за 20 млн руб.
Главой Краснояружского района Белгородской области стал Виталий Кутоманов.