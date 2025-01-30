Кассационный суд взыскал с белгородского регоператора 64 млн рублей в пользу экотехнопарка

Арбитражный суд Центрального округа отменил решение апелляционной инстанции и постановил оставить в силе решение первой, взыскавшей с регионального оператора Белгородской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Центр экологической безопасности» 64,4 млн руб. долга и 775 тыс. руб. пени в пользу управляющего экотхенопарком в Губкине ООО «Флагман». Мотивы кассационного суда в документации еще не опубликованы.

Суд между регоператором и экотехнопарком идет с осени 2022 года. Изначально ЦЭБ требовал взыскать с «Флагмана» 301 млн руб. неосновательного обогащения, а ответчик во встречном иске попросил взыскать 64,4 млн долга и 2,7 млн пени по договору об оказании услуг по обезвреживанию и захоронению ТКО за июнь–ноябрь 2022 года.

Арбитражный суд Белгородской области встал на сторону «Флагмана», но снизил сумму пени, а требования ЦЭБ не признал, 19-й арбитражный апелляционный суд отказал экотехнопарку 64,4 млн руб. долга, признав только 775 тыс. руб. пени.

Контрагенты разошлись в оценке учета ТКО. До лета 2022 года ЦЭБ считал мусор по объему, а затем начал считать по массе. Первая инстанция отметила, что в тарифе учтены расходы регоператора на объемы «Флагмана» в кубометрах, а не в тоннах. Из-за разных оценок ЦЭБ спорил и с другими участниками рынка — общие взаимные претензии сторон превысили 1 млрд руб.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Мусором забили суд».

Александр Прытков