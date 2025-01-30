Стоимость комплексного развития 5,6 га в Белгороде снизили больше чем вдвое

Мэрия Белгорода выставила на повторный аукцион право комплексного развития территории (КРТ), ограниченной Белгородским проспектом, улицами Белгородского полка, Октябрьской и Калинина. По сравнению с предыдущими торгами начальная цена договора снизилась вдвое: с 39,3 млн до 18,6 млн руб. Это следует из документации тендера.

Договор КРТ планируют заключить на восемь лет — он будет действовать до 30 августа 2033 года. Общая площадь участка составляет 5,6 га. Он разбит на две зоны — 3,59 га и 1,97 га.

Застройщику предстоит снести два многоквартирных дома (МКД) на 280,8 кв. м. в сумме и около 60 домов, расположенных на участках для индивидуального жилищного строительства. Взамен в первой зоне победитель торгов сможет построить шесть МКД (три 16-этажных, два 14-этажных и один двухэтажный), во второй — четыре (три 16-этажных и один двухэтажный).

Размер задатка совпадает с начальной ценой лота. Шаг аукциона составляет 744 тыс. руб. Подавать заявки на участие в процедуре можно с 1 февраля по 3 марта, итоги планируется подвести 6 марта.

Как белгородский застройщик выиграл право КРТ в Нижнем Новгороде — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова