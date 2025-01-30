Никто не купил недвижимость КБХА в воронежском микрорайоне Шилово

На торги по продаже неиспользуемой недвижимости АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмоса») в микрорайоне Воронежа Шилово не поступило ни одной заявки. Это следует из аукционной документации.

КБХА уже как минимум во второй раз продавало 21,7 га на Острогожской,109б за 192,5 млн руб. и 1,6 га с несколькими зданиями общей площадью 3,2 тыс. кв. м на Острогожской,164а за 126,2 млн. Торги были организованы, так как эти активы не задействованы в производственной деятельности, а предприятие снижает издержки и занимается «компактизацией территории».

При этом зимой была продана недвижимость, расположенная непосредственно рядом с КБХА — 0,7 га на улице Ворошилова,16б и часть 31-го корпуса на Ворошилова, 22 реализованы за 336,3 млн руб., а 651 кв. м земли и автомастерская на улице Бахметьева,1в за 29,5 млн. Ни в документации, ни на самом предприятии покупателей активов не раскрыли.

О планах по модернизации КБХА читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Ракеты найдут, где разогнаться».

Александр Прытков