Цифровизация как искусство

«Цифра» стала неотъемлемой частью нашей жизни: от использования технологий и IoT-устройств, нейросети для создания контента до автоматизации процессов в бизнесе и сложной аналитики с ИИ. Технологии меняют восприятие о реальности. И порой представляют собой не только сугубо технический инструмент, но и своеобразное искусство, способ рефлексии и преображения окружающего мира через новые возможности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На днях я посетила выставку в Петербурге, где экспонатом был цветок, «украшенный» мультисенсорными устройствами IoT, а данные с них в виде графиков и голограммы проецировались на полотно. Художник Ронен Танчум пытался передать таким образом, как технологии могут способствовать нашему ощущению связи с другими формами жизни. Инсталляция давала возможность ощутить внутренние процессы, происходящие в растении.

Интересно наблюдать процессы, при которых ИИ берет на себя рутину, высвобождая человеческие ресурсы. Представители бизнеса делятся, что благодаря таким технологиям удалось расформировать целые отделы, а сотрудников перенаправить на более интеллектуальные задачи. В условиях кадрового дефицита это становится как никогда важным.

Технологии в считаные минуты создают цифровых двойников любого пространства, могут даже моделировать города. Как говорил футуролог и писатель Артур Кларк, «любая хорошо развитая технология неотличима от магии». А то, что происходит, мне, человеку, получившему первый компьютер в студенческие годы, видится не иначе как магия.

Алла Михеенко, редактор Guide «Цифровая экономика»