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Коммерсантъ FM
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Совет при президенте поддержал внесудебное банкротство для участников СВО

Участники спецоперации при размере долга от 25 тыс. до 1 млн руб. смогут воспользоваться процедурой внесудебного банкротства. Соответствующий законопроект поддержал Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

«Законопроектом предусмотрены условия применения процедуры внесудебного банкротства указанными гражданами по аналогии с действующими условиями применения этой процедуры получателями ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка»,— рассказал глава Совета Павел Крашенинников (пресс-релиз по итогам заседания есть у «Ъ»).

Чтобы воспользоваться такой процедурой, участнику СВО потребуется исполнительный документ, выданный не позднее чем за год до даты обращения с заявлением о внесудебном банкротстве. Также у должника должно отсутствовать имущество, на которое может быть обращено взыскание.

Рассмотреть вопрос о внесудебном банкротстве для участников СВО президент Владимир Путин поручил в сентябре 2024 года. А в ноябре глава государства подписал закон о списании просроченных долгов до 10 млн руб. некоторым участникам СВО. Этот же закон увеличил кредитные каникулы для участников спецоперации на 150 дней, в течение которых они могут не выплачивать деньги кредитору.

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