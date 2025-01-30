На «Евраз НТМК» начали использовать автономные электрогрузовики

«Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) внедрил автономные электрогрузовики, сообщила пресс-служба «Евраза». Они используются для перевозки проб металла и темплетов стальных заготовок по территории НТМК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Робогрузовик на "Евраз НТМК"

Фото: Пресс-служба «Евраз-Урал» Робогрузовик на "Евраз НТМК"

Фото: Пресс-служба «Евраз-Урал»

«Две машины ездят без водителей по заданным маршрутам общей протяженностью 4 км»,— говорится в сообщении.

Робогрузовики произведены российской компанией «ЭвоКарго». Они работают исключительно на электричестве и экологически безвредны. Их грузоподъемность составляет 2 т, максимальная скорость — до 20 км в час, дальность хода на одном заряде — до 200 км.

«Мы планомерно движемся в сторону роботизации и автоматизации, использования искусственного интеллекта для совершенствования производственных процессов. Наша главная задача — сделать работу сотрудников безопаснее, уменьшить количество тяжелого и монотонного труда»,— подчеркнул вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

В пресс-службе добавили, что рассматривается возможность расширения парка автономных грузовиков. Запланирован запуск дополнительного маршрута протяженностью более 13 км.

Алексей Буров