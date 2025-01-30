Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Гришанов назначен на должность председателя РЭК Свердловской области

Председателем Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области официально стал Владимир Гришанов, работавший на протяжении пяти лет со статусом и.о. Указ о его назначении подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в департаменте информационной политики региона.

Владимир Гришанов назначен на должность председателя РЭК Свердловской области

Владимир Гришанов назначен на должность председателя РЭК Свердловской области

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Владимир Гришанов назначен на должность председателя РЭК Свердловской области

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Срок действий полномочий господина Гришанова на посту председателя РЭК составит пять лет. Он вступит в должность 1 февраля.

Владимир Гришанов впервые возглавил РЭК в 2010 году. В 2013 году ему было присвоено звание «Почетный работник органов ценового и тарифного регулирования» за заслуги в развитии системы государственного регулирования цен и тарифов.

В 2017 году в отношении господина Гришанова начали проводить доследственную проверку. Причиной послужило заявление о получении им взятки 50 млн руб. от руководителя теплоснабжающей компании Верхотурья «УралТЭК» Леонида Бычкова для отмены понижения тарифа на теплоснабжение. Однако решение о возбуждении уголовного дела не было принято. Пост за господином Гришановым был сохранен.

В июне 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласовала кандидатуру Владимира Гришанова на должность председателя РЭК Свердловской области на новый срок. «В последние годы комиссия допускала систематические и грубые нарушения законодательства о государственном регулировании цен (тарифов). Кроме того, решения об установлении цен тарифов принимались РЭКом без должного экономического и правового обоснования и не подтверждались обосновывающими материалами»,— заявили тогда в ФАС.

Однако на следующий день, 11 июня, стало известно, что Владимир Гришанов продолжит занимать должность председателя РЭК региона, контракт с ним был продлен до 2022 года. «Какой бы то ни было официальной позиции ФАС России по данному вопросу в адрес Свердловской области не поступало. Профессионализм Гришанова не вызывает сомнений»,— пояснили тогда в департаменте информационной политики Свердловской области.

Позже руководитель ФАС Игорь Артемьев предложил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву отменить указ о назначении Владимира Гришанова. Господин Пузыревский отметил, что назначение Владимира Гришанова было принято с нарушением установленной федеральным законом процедуры согласования. После этого господин Гришанов возглавлял РЭК с приставкой «и.о.».

Анастасия Таначева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...