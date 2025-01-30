Председателем Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области официально стал Владимир Гришанов, работавший на протяжении пяти лет со статусом и.о. Указ о его назначении подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Гришанов назначен на должность председателя РЭК Свердловской области

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Владимир Гришанов назначен на должность председателя РЭК Свердловской области

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Срок действий полномочий господина Гришанова на посту председателя РЭК составит пять лет. Он вступит в должность 1 февраля.

Владимир Гришанов впервые возглавил РЭК в 2010 году. В 2013 году ему было присвоено звание «Почетный работник органов ценового и тарифного регулирования» за заслуги в развитии системы государственного регулирования цен и тарифов.

В 2017 году в отношении господина Гришанова начали проводить доследственную проверку. Причиной послужило заявление о получении им взятки 50 млн руб. от руководителя теплоснабжающей компании Верхотурья «УралТЭК» Леонида Бычкова для отмены понижения тарифа на теплоснабжение. Однако решение о возбуждении уголовного дела не было принято. Пост за господином Гришановым был сохранен.

В июне 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласовала кандидатуру Владимира Гришанова на должность председателя РЭК Свердловской области на новый срок. «В последние годы комиссия допускала систематические и грубые нарушения законодательства о государственном регулировании цен (тарифов). Кроме того, решения об установлении цен тарифов принимались РЭКом без должного экономического и правового обоснования и не подтверждались обосновывающими материалами»,— заявили тогда в ФАС.

Однако на следующий день, 11 июня, стало известно, что Владимир Гришанов продолжит занимать должность председателя РЭК региона, контракт с ним был продлен до 2022 года. «Какой бы то ни было официальной позиции ФАС России по данному вопросу в адрес Свердловской области не поступало. Профессионализм Гришанова не вызывает сомнений»,— пояснили тогда в департаменте информационной политики Свердловской области.

Позже руководитель ФАС Игорь Артемьев предложил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву отменить указ о назначении Владимира Гришанова. Господин Пузыревский отметил, что назначение Владимира Гришанова было принято с нарушением установленной федеральным законом процедуры согласования. После этого господин Гришанов возглавлял РЭК с приставкой «и.о.».

Анастасия Таначева