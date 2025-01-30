Для Краснодара снижен территориальный коэффициент по ОСАГО

Регулятор снизил территориальный коэффициент по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) для Краснодара. Об этом сообщает Южное ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Территориальный коэффициент по ОСАГО, влияющий на стоимость полиса, для кубанской столицы уменьшен с 1,64 до 1,56. Эксперты проанализировали выплаты и пришли к выводу, что его снижение позволит установить справедливую премию для аккуратных водителей, которые реже попадают в ДТП. Для остальных территорий Краснодарского края он остался без изменений. Всего в Краснодаре в минувшем году было оформлено почти 430 тыс. полисов ОСАГО, их средняя стоимость составила 9,2 тыс. руб.

Новые значения территориального коэффициента установлены для ряда регионов РФ. В частности, снижение этого коэффициента произошло в 21 субъекте страны, где средняя стоимость классических полисов в прошлом году была выше среднероссийской. Для 18 территорий РФ значения повышены. По предварительным данным, в минувшем году средняя стоимость классических полисов ОСАГО снизилась на 2,5% и составила 7,6 тыс. руб., говорится в сообщении.

Михаил Волкодав