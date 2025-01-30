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Для Краснодара снижен территориальный коэффициент по ОСАГО

Регулятор снизил территориальный коэффициент по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) для Краснодара. Об этом сообщает Южное ГУ Банка России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Территориальный коэффициент по ОСАГО, влияющий на стоимость полиса, для кубанской столицы уменьшен с 1,64 до 1,56. Эксперты проанализировали выплаты и пришли к выводу, что его снижение позволит установить справедливую премию для аккуратных водителей, которые реже попадают в ДТП. Для остальных территорий Краснодарского края он остался без изменений. Всего в Краснодаре в минувшем году было оформлено почти 430 тыс. полисов ОСАГО, их средняя стоимость составила 9,2 тыс. руб.

Новые значения территориального коэффициента установлены для ряда регионов РФ. В частности, снижение этого коэффициента произошло в 21 субъекте страны, где средняя стоимость классических полисов в прошлом году была выше среднероссийской. Для 18 территорий РФ значения повышены. По предварительным данным, в минувшем году средняя стоимость классических полисов ОСАГО снизилась на 2,5% и составила 7,6 тыс. руб., говорится в сообщении.

Михаил Волкодав

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