Компания Цукерберга согласилась выплатить Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов

Американская корпорация Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена, сообщила о решении выплатить президенту США Дональду Трампу $25 млн в рамках урегулирования иска, который он подал в 2021 году из-за блокировки его аккаунтов в Facebook и Instagram после беспорядков 6 января в Капитолии. Об этом сообщает The New York Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Цукерберг

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Марк Цукерберг

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Facebook и Instagram принадлежат Meta (признана ведущей экстремистскую деятельность и запрещена в РФ).

Как сообщает Independent со ссылкой на источники, господин Трамп подписал мировое соглашение с компанией в среду, 29 января. Газета The Wall Street Journal писала, что по условиям сделки $22 млн будут направлены в фонд президентской библиотеки, остальные средства пойдут на судебные издержки. О публичном признании вины корпорацией не сообщается.

The New York Times писала, что владелец компании Марк Цукерберг на протяжении последних полутора лет пытается наладить отношения с Дональдом Трампом, чтобы оградить корпорацию от возможных ограничений со стороны новой администрации. Господин Цукерберг пожертвовал $1 млн в инаугурационный фонд Дональда Трампа, присутствовал на его инаугурации. В ноябре ездил в резиденцию в Мар-а-Лаго, чтобы встретиться с господином Трампом после выборов.