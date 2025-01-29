Коммунисты просят дать место Сталину

Коммунисты гордумы Димитровграда (город атомщиков, Ульяновская область) намерены установить в городе бюсты Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова. С просьбой выделить место для установки бюстов на аллее Ветеранов они обратились к главе города. В мэрии заявляют, что решение будет приниматься коллегиально с учетом мнения общественности, в соответствии с существующим регламентом. В гордуме не исключают, что это возможно, и намерены рассмотреть этот вопрос на профильном комитете, фракция «Единая Россия» (ЕР) считает необходимым предварительно посоветоваться со старшими партийными товарищами. В реготделении ЕР отмечают, что сначала надо бы восстановить все существующие памятники героям. Аналогичного мнения придерживаются и в администрации губернатора. Некоторые общественные активисты собираются выйти на пикет в знак протеста против установки бюста Иосифа Сталина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты от КПРФ считают, что установка бюста Сталина "будет способствовать росту патриотического настроения в обществе"

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Депутаты от КПРФ считают, что установка бюста Сталина "будет способствовать росту патриотического настроения в обществе"

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Депутаты фракции КПРФ гордумы Димитровграда (Ульяновская область) Сергей Крючков и Габдулхак Мурзаханов обратились к главе города Сергею Сандрюкову с просьбой «рассмотреть вопрос о выделении земельного участка на аллее по ул. 3-го Интернационала» для установки бюстов И.В. Сталина и Г.К. Жукова». Речь идет об аллее Ветеранов (расположена в центре города рядом со зданием мэрии и гордумы), вдоль которой размещены гранитные плиты с именами погибших участников Великой Отечественной войны.

В своем официальном обращении к мэру депутаты, объясняя необходимость установки бюстов, отмечают, что в настоящее время «обостряется рост патриотических настроений». По словам депутатов, с просьбами установить эти бюсты к ним обращаются во время встреч с избирателями жители города. «Считаем, что положительное решение будет способствовать дальнейшему росту патриотического настроения в обществе»,— говорится в обращении.

Господин Мурзаханов пояснил «Ъ», что изготавливать бюст Иосифа Сталина нет необходимости, «он уже есть и хранится в Димитровграде на одном из складов», а на изготовление бюста Георгия Жукова потребуется собирать средства.

Глава Димитровграда Сергей Сандрюков сказал «Ъ», что «в этом вопросе единоличное решение недопустимо, оно должно быть коллегиальным, в том числе с участием общественности». Когда и кем будет принято решение по обращению депутатов, мэр города сказать затруднился, отметив, что поручил своему заместителю «подготовить предложения».

Первый заммэра Александр Малюгин пояснил, что решение «будет принимать специальная комиссия по увековечиванию памяти выдающихся личностей», но сначала на ресурсах мэрии «будет проведен опрос населения по этому поводу».

Между тем спикер гордумы Ксения Душкова (ЕР) заметила, что, по ее мнению, «любая историческая память должна быть закреплена», «бесспорно, эти личности, о которых идет речь, внесли значимый вклад в историю страны», «вопрос будет вынесен в феврале на профильный комитет», «он требует детальной проработки, предстоит его согласовывать не только с общественностью, но и с вышестоящей организацией — реготделением “Единой России”».

Впрочем, секретарь реготделения ЕР Владимир Камеко сказал, что относится «к Иосифу Виссарионовичу и Георгию Константиновичу со всем уважением», но считает, что «сначала надо привести в порядок те памятники, которые есть». «У нас очень много патриотических мест, которые символизируют гордость, славу русского оружия, силу духа русского солдата начиная с 1812 года, Великой Октябрьской социалистической революции, не побоюсь этого слова. И многие из них находятся в ненадлежащем состоянии. И если у вас проявляется патриотизм, давайте приведем для начала в порядок то, что имеем»,— сказал лидер региональных единороссов.

Похожего мнения придерживается и заместитель губернатора (курирует внутреннюю политику) Александр Коробко, считающий, что «в Димитровграде сейчас много других первоочередных проблем, которые надо срочно решать».

Между тем ульяновский общественный активист и правозащитник Игорь Топорков категорически не согласен с инициативой коммунистов. В среду он заявил «Ъ», что в ближайшие дни выйдет на одиночный пикет в знак протеста против установки в Димитровграде бюста Иосифа Сталина.

Это не первая попытка ульяновских коммунистов установить в регионе памятник Иосифу Сталину. В марте 2023 года сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов (КПРФ) уже выступал с инициативой установить памятник Иосифу Сталину в Ульяновске. В ответ на его обращение, направленное мэру Ульяновска и губернатору региона, заместитель губернатора Александр Коробко и глава Ульяновска Александр Болдакин дали похожие ответы, сообщив, что в Ульяновске в настоящее время «отсутствует территория, подходящая по масштабу личности», а «установка памятника на маленькой обособленной территории понизит историческую значимость И.В. Сталина». Как заметил один из местных блогеров, замгубернатора и мэр «изящно отмахнулись» от инициативы сенатора.

Впрочем, в августе 2016 года в регионе уже был установлен первый в постперестроечной истории региона бюст Сталина. Он был размещен в Димитровграде на частной территории, во дворе димитровградской трикотажной фабрики по инициативе ее владельца.

Депутат Госдумы, первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный сказал «Ъ», что поддерживает димитровградских товарищей по партии, «это согласованная позиция». Он также отметил, что коммунисты продолжат попытки установить памятник генералиссимусу в Ульяновске, и «в ближайшее время по этому поводу предстоит встреча с мэром города, поскольку его ответ никого не устраивает».

Сергей Титов, Ульяновск