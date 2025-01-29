Шереметьево вызывают в суд

Арбитражный суд Московской области принял к производству заявление Минтранса о приостановке до 31 декабря 2025 года корпоративных прав TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в «экономически значимой организации» в отношении «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» — владельца ООО «Шереметьево Холдинг». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Третьими лицами выступают МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» и управление ФНС России по Калининградской области, где с марта 2023 года зарегистрировано «ТПС Авиа Холдинг ЛТД». «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» стало учредителем «Шереметьево Холдинг» в марте 2023 года, прежним владельцем была кипрская TPS Avia Holding. Как писали СМИ, кипрской структуре более 60% принадлежало трасту председателя совета директоров аэропорта Александру Пономаренко и Александра Скоробогатько, еще почти 35% — у Аркадия Ротенберга.

«Шереметьево холдинг» — контролирующий акционер АО «Международный аэропорт Шереметьево» — на 2021 год владела 66,1% акций аэропорта. Около 30% принадлежало Росимуществу. В 2023 году «Шереметьево» обслужил 36,6 млн пассажиров, в 2024 году показатель вырос на 20% год к году, сообщал «Интерфакс». “Ъ” обратился за комментариями в Шереметьево и Минтранс, где оперативно не ответили.

Близкий к Минтрансу собеседник “Ъ” предполагает, что в данном разбирательстве речь может идти о формальном соблюдении процедур расторжения прав иностранных юридических лиц на актив «и/или возможном несогласии отдельных иностранных организаций с процедурами редомициляции».

Айгуль Абдуллина