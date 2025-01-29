Бастрыкин наградил писателя Прилепина медалью «Доблесть и отвага»

Писателю Захару Прилепину вручили ведомственную медаль Следственного комитета России (СКР) «Доблесть и отвага». Приказ о награждении ранее подписал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Захар Прилепин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Захар Прилепин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«У России, как и во все времена, из друзей только армия, флот и еще Следственный комитет, при этом линия фронта — везде. Но мы выстоим. Во славу Отечества, в память о павших»,— цитирует Захара Прилепина его пресс-служба (цитата по ТАСС).

Медаль вручил писателю генерал-майор Сергей Петров. Награда вручается «за проявление самоотверженности, мужества и храбрости в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью».

Захар Прилепин (Евгений) — писатель, подполковник Росгвардии. В 2021 году стал сопредседателем партии «Справедливая Россия — За правду». В ноябре 2023-го объявил о приостановке активной политической работы. Участвовал в военной операции. В мае 2023 года на него совершили покушение. Ранее Захара Прилепина также награждали в том числе орденом «Мужества», медалями «Спецназа России» и «За отвагу».