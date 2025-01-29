В 2024 году количество закрытий шоурумов китайских автомобильных брендов в России увеличилось в 2,4 раза — до 449 точек. Такие данные приводят аналитики компаний «Газпромбанк Автолизинг» и «АвтоБизнесРевю». Чаще всего дилеры сами разрывали контракты, не сумев получить прибыль. В некоторых случаях на этом настаивали и дистрибуторы. При этом количество открытий автосалонов марок из Китая в РФ за год сократилось почти в 1,5 раза — до 964 точек. Директор по развитию компании «Бакра 2.0» Александр Загорулько пояснил «Ъ-Кубань», что с рынка уходят, прежде всего, слабые игроки, поскольку не выдерживают конкуренции, и никакой политической подоплеки в этом нет.

Александр Загорулько

Фото: Дарья Поддубняя

«Всегда на любом рынке закрывались нерентабельные и убыточные бизнесы, а открывались более перспективные и конкурентноспособные. Сейчас дилерские центры иномарок — на 100% китайские. На самом деле происходит коррекция рынка после оголтелой экспансии новых китайских брендов в Россию в связи с уходом остальных импортных автопроизводителей после начала СВО. То есть, рынок “устаканивается” вокруг ряда крупных брендов (групп компаний) из Китая, в то время, когда многие не выдерживают конкуренции и новых вызовов (это и курс рубля, и повышение утилизационного сбора, и рост ставки Центробанка), и уходят с рынка.

Если перевести цифры на объемы продаж тех самых закрытых автосалонов, мы увидим, что на их долю приходился едва ли 1–2% от продаж.

Ситуация в Краснодарском крае схожа с общероссийской тенденцией. Сильные бренды продолжают открывать дилерские центры, частично заменяя слабые. Вопрос здесь не в том, что они китайские. Когда-то в России, еще до СВО закрылись все дилерские центры Honda, Ford, затем Citroen, далее Opel и Chevrolet. Просто не выдержали конкуренции.

Мне видятся наиболее сильными те иностранные бренды, которые занимают высокую долю рынка в РФ: Haval, Tank, Geely, Chery, Changan, Omoda, Jaecoo, Belgee. Также к перспективным, на мой взгляд, можно отнести Gac, Jetour, Jac которые показывают хорошую динамику в части объема продаж за 2024 год. Сегодня доля китайских автомобилей на российском рынке составляет более 58%.

Отдельно отмечу результат бренда гибридных автомобилей LiXian, который не представлен в стране официально, но смог реализовать по итогам 2024 года более 23 тысяч довольно дорогих автомобилей, ввезенных в страну через параллельный импорт.

Брендам, не решившим вопрос с локализацией производства, будет очень сложно из-за растущей заградительной ставки утилизационного сбора. Кроме того, китайские бренды конкурируют с российскими автомобилями. Если мы имеем в виду бренд Lada, то конкуренция минимальная в силу того, что Lada по большей части играет на поле седанов низкой и средней ценовой категории. Если к российским брендам условно отнести такие марки как Москвич, X-Cite, Solaris, тогда конкуренция несколько выше, ввиду того, что это продукты в одной, более высокой ценовой категории.

Замечу, что закрытый дилерский центр не означает, что бренд совсем уходит из России. Владелец автомобиля имеет право обратиться или к другому дилеру или даже к импортеру напрямую, если тот продолжает вести деятельность в стране».