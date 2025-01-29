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Главные новости за 29 января. Белгород, Воронеж, Курск

Мама с двухлетним ребенком погибли при атаке дрона на жилой дом под Белгородом. Еще два человека пострадали. Также два мирных жителя были ранены при ударе беспилотника по МКД в Грайвороне.

Сменился гендиректор шести структур белгородского «Приосколья».

Обвиняемому в коррупции ректору ВГУ Ендовицкому продлили заключение в СИЗО.

Врио замгубернатора Курской области назначен Геннадий Бабаскин.

«Квадра» вложила в обновление теплосетей Воронежа в 2024 году 1 млрд руб.

Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Динамо-Махачкала» на зимних сборах.

За неделю жители Черноземья отдали мошенникам 38,5 млн руб.

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