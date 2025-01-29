«Квадра» вложила в обновление теплосетей Воронежа 1 млрд рублей в 2024 году

В 2024 году «Воронежская генерация» (филиал АО «Квадра») вложила около 1 млрд руб. в обновление теплоэнергетического комплекса Воронежа, из них более 333 млн руб. — в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За прошлый год производственные подразделения предприятия отпустили более 5,9 млн Гкал тепловой энергии и выработали свыше 2,1 млрд кВт/ч электрической энергии. Показатели ТЭЦ-1 составили 2,4 млн Гкал и 1,6 млрд кВт/ч, ТЭЦ-2 — 1,3 млн Гкал и 549 млн кВт/ч.

1 марта 2019 года «Квадра», губернатор Александр Гусев и бывший мэр Воронежа Вадим Кстенин подписали концессионное соглашение сроком на 15 лет. В рамках него в управление компании перешли 588 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, 141 котельная, 80 ЦТП, входящих в имущественный комплекс МКП «Воронежтеплосеть». В марте 2024 года компания сообщила, что с момента заключения соглашения вложения в обновление теплосетей облцентра достигли 2,6 млрд руб.

Подробнее о концессии — в материале «Ъ-Черноземье» «"Воронежтеплосеть" вскипятила тариф».

Анастасия Колпачева