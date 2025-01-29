За неделю жители Черноземья отдали мошенникам 38,5 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской и Курской областей перевели мошенникам как минимум 38,5 млн руб. в сумме. О случаях телефонного или интернет-мошенничества в Липецкой, Орловской и Тамбовской областях не сообщается. Это следует из данных региональных управлений МВД.

В Белгородской области за неделю жертвой злоумышленников стал 61 человек. Потерпевшие перевели аферистам 13,7 млн руб., из которых 4,6 млн руб. были взяты в кредит. В Воронежской области граждане лишились 18,9 млн руб. За 2024 год жители региона перевели мошенникам 2,5 млрд руб. В Курской области граждане за неделю потеряли 5,9 млн руб., за 2024 год — 995,8 млн руб.

Мошенники продолжают выдавать себя за сотрудников Росфинмониторинга, банков и других структур, что остается одной из самых часто используемых схем. Также граждане откликаются на сомнительные предложения о способах заработка с помощью криптовалюты.

Неделей ранее жители Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областей перевели аферистам как минимум 62,1 млн руб. в сумме.

Анастасия Колпачева