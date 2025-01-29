Обвиняемому в даче взятки ректору ВГУ продлили заключение в СИЗО

Ленинский райсуд Воронежа продлил срок содержания под стражей 54-летнего ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого. Ему вменяется дача взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и оборот порнографических материалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Как сообщили «Ъ-Черноземье» в суде, арест продлен до 10 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ендовицкий на одном из заседаний

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Дмитрий Ендовицкий на одном из заседаний

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В СИЗО глава ВГУ находится с середины июня. По версии регионального управления Следственного комитета России, в начале 2022 года он передал 600 тыс. руб. председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Наталье Сироткиной за получение степени доктора наук его супругой Еленой Ендовицкой.

По делу также проходит 76-летний профессор ВГУ Юрий Трещевский, которого обвиняют в посредничестве в передаче взятки (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Он находится под домашним арестом. Сегодня Ленинский райсуд продлил меру пресечения до 10 марта.

Оба ученых не признают вину. Также причастность к коррупции отрицает и сама госпожа Сироткина. Ее дело сейчас рассматривается в суде.

В последний раз меру пресечения Дмитрия Ендовицкого продляли в середине декабря. Все последние судебные заседания проходили в закрытом режиме. Следствие не комментировало уголовное дело ректора. В Telegram-канале, который ведется его защитником Максимом Баевым, сообщалось, что господин Ендовицкий уже ознакомился с материалами уголовного дела.

Подробнее об уголовном деле ректора ВГУ — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев