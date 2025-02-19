Сегодня исполняется 80 лет народному артисту России, певцу, композитору, поэту Юрию Антонову

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Юрий Антонов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет народный артист России, композитор Игорь Крутой:

— Дорогой Юрий Михайлович! Дорогой Юра! Прими мои поздравления от всего сердца! И в день 80-летия, и ежедневно я желаю тебе энергии, вдохновения, добрых новостей и замечательных сюрпризов. Благодарю тебя за нашу многолетнюю дружбу, за поддержку и мудрость. Благодарю за отдельную музыкальную Вселенную, которой ты радуешь слушателей. Будь счастливым, продолжай дарить свет и яркие эмоции, и пусть Муза всегда будет рядом!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»