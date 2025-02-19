Дни рождения
Сегодня исполняется 80 лет народному артисту России, певцу, композитору, поэту Юрию Антонову
Юрий Антонов
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Его поздравляет народный артист России, композитор Игорь Крутой:
— Дорогой Юрий Михайлович! Дорогой Юра! Прими мои поздравления от всего сердца! И в день 80-летия, и ежедневно я желаю тебе энергии, вдохновения, добрых новостей и замечательных сюрпризов. Благодарю тебя за нашу многолетнюю дружбу, за поддержку и мудрость. Благодарю за отдельную музыкальную Вселенную, которой ты радуешь слушателей. Будь счастливым, продолжай дарить свет и яркие эмоции, и пусть Муза всегда будет рядом!