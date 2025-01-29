Духовно-нравственное не исчезнет из жизни школьников

В школьной программе с 1 сентября 2026 года появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Как выяснил “Ъ”, по сути, речь идет о ребрендинге существующей дисциплины под названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), которую сейчас изучают школьники 5–6-х классов. Год назад Минпросвещения распорядилось «интегрировать» ОДНКНР в учебный курс «История нашего края», что вызвало возражения со стороны Русской православной церкви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр просвещения России Сергей Кравцов

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Министр просвещения России Сергей Кравцов

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Основы духовно-нравственной культуры России будут преподаваться в российских школах с 5-го по 7-й класс учителями истории, заявил патриарх Кирилл в рамках XXXIII Рождественских образовательных чтений. «Достигнуты договоренности о возвращении предмета об основах духовно-нравственной культуры народов России»,— подчеркнул глава РПЦ, уточнив, что речь идет о важном событии для современной российской школы.

Согласно «Концепции преподавания предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России"», курс должен ориентировать школьников на «ценности, моральные нормы, духовные традиции, формирующие российскую гражданскую идентичность, российское самосознание, понимание цивилизационной духовной сущности и уникальности российской многонациональной и многоконфессиональной культуры». ОДНКНР является смысловым продолжением «Основ религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) — предмета, введенного в программу четвертых классов в 2012 году. В соответствии с действующими федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) предмет изучается школьниками 5–6-х классов.

Дискуссия о месте ОДНКНР в школьной программе началась год назад, когда Минпросвещения опубликовало новый вариант ФГОС. Из документа следовало, что курс школьной истории планируется расширить дополнительным предметом — «Историей нашего края» — для учеников 5–7-х классов. На «Историю нашего края» отведено 68 учебных часов: один урок в неделю в пятом классе и один урок раз в две недели — в шестом и седьмом. Время на этот курс выделялось за счет исключения из программы ОДНКНР. В пояснительной записке указывалось, что содержание «Основ» «будет интегрировано в учебный курс "История нашего края"». В частности, школьники должны узнать о ценности многообразия культурных укладов народов нашей страны, поддержке интереса к традициям народов и межнациональном и межрелигиозном согласии. Изменения должны вступить в силу 1 сентября 2025 года, то есть в следующем учебном году.

В РПЦ исключение ОДНКНР из программы в качестве самостоятельной дисциплины сразу же назвали «волюнтаризмом», «решение о котором было принято в одностороннем порядке». «Основы», напомним, начали постепенно вводиться в школьную программу учащихся 5–7-х классов в 2009 году именно по инициативе РПЦ. Сначала– в рамках блоков в других дисциплинах или как факультатив, а с 2023 учебного года — как отдельный обязательный предмет с выделенными под него часами в расписании.

После встречи патриарха Кирилла с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым весной прошлого года стороны создали рабочую группу «в целях согласования позиций». Возглавил ее помощник президента Владимир Мединский. Уже в сентябре 2024 года он заявлял, что «сущность ОДНКНР ни в коем случае не выпадет из школьной программы».

Сейчас ОДНКНР изучаются в пятых и шестых классах раз в неделю: опрошенные “Ъ” учителя истории подтвердили, что преподают этот предмет в текущем учебном году. «С 1 сентября 2025 года ОДНКНР исключен,— пояснил источник “Ъ” в Минпросвещения.— По указанию президента РФ с 1 сентября 2026 года вводится новый учебный предмет, направленный на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей,— "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР). Данный учебный предмет будет изучаться в 5–7-х классах: в 5-м классе — 17 часов; в 6-м и 7-м классах — по 34 часа». Источник уточнил, что для учителей истории «будут специально разработаны соответствующие программы повышения квалификации с возможностью прохождения профессиональной переподготовки». Об этом же заявил и министр просвещения Сергей Кравцов в рамках Рождественских образовательных чтений, поблагодарив собравшихся «за поддержку работы», направленной на духовно-нравственное воспитание учащихся.

Полина Ячменникова