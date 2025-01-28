Главные новости за 28 января. Сочи

В Сочи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении микрофинансовой организации. Пострадавший лишился земельного участка, дома и квартиры общей стоимостью 40 млн руб.

Авиакомпания «Азимут» объявила о расширении расписания рейсов между Сочи и Минеральными Водами. С 23 января 2025 года перевозчик запустил дополнительный рейс по четвергам, а с 7 февраля к ним присоединится еще один — по пятницам.

В СМИ и соцсетях во вторник, 28 января, появились сообщения о том, что холдинг «Аэродинамика», управляющий аэропортами Краснодарского края, опубликовал несколько вакансий на сайтах объявлений по поиску персонала для приостановивших работу воздушных гаваней Анапы и Краснодара. В связи с этим появились предположения о возможном открытии аэропорта Краснодара. В холдинге эту информацию опровергли.

Конституционный суд (КС) России постановил, что массовое изъятие земель у садоводов Сочи, произошедшее после действий Генеральной прокуратуры, было неправомерным.

К летнему сезону в Сочи подрядные организации увеличат штат сотрудников в среднем на 20%.

Во вторник, 28 января, в Третьем апелляционном суде Сочи рассмотрели жалобу осужденного по делу об убийстве восьмимесячной дочери Якова Майбороды из Ростова-на-Дону. Приговор оставили без изменений.

В Сочи качество водопроводной питьевой воды соответствует санитарным требованиям на 100%.

Рынок недвижимости Сочи, ранее демонстрировавший стремительный рост, в 2024 году начал стабилизироваться. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке снизилась на 1% и составила 405,9 тыс. руб.