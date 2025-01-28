«Азимут» увеличит частоту авиарейсов между Сочи и Минеральными Водами

Авиакомпания «Азимут» объявила о расширении расписания рейсов между Сочи и Минеральными Водами. С 23 января 2025 года перевозчик запустил дополнительный рейс по четвергам, а с 7 февраля к ним присоединится еще один — по пятницам, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас рейсы между двумя городами осуществляют ежедневно. Новый четверговый рейс вылетает из Минеральных Вод в 12:00 и прибывает в Сочи в 13:05. Обратный вылет запланировали на 14:05 с прибытие в 15:10.

После добавления рейса в пятницу вылет из Минеральных Вод будут осуществлять в 9:15. В Сочи самолет будет прибывать в 10:20, а обратный вылет состоится в 11:20 с прибытие в 12:30.

Весной также запустят прямые авиарейсы между Сочи и Волгоградом, которые будет выполнять авиакомпания «Северный ветер» совместно с «Икар». Вылеты из Волгограда начнутся с 7 апреля по понедельникам и пятницам, а из Сочи — с 9 апреля по средам и субботам. Полет будет длиться около двух с половиной часов.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания Utair объявила о запуске регулярных рейсов из Ханты-Мансийска в Сочи, которые начнутся 3 июня. Полеты будут осуществлять дважды в неделю — по вторникам и субботам.

Мария Удовик