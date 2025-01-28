Цены на новостройки в Сочи могут вырасти на 6–8%

Рынок недвижимости Сочи, ранее демонстрировавший стремительный рост, в 2024 году начал стабилизироваться. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке снизилась на 1% и составила 405,9 тыс. руб. Это первый случай замедления за последние годы, когда цены росли ежегодно на 10% и более, пишет РБК со ссылкой на эксперта по недвижимости Владимира Сергеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Эксперты отмечают, что основные причины коррекции связаны с насыщением рынка, снижением покупательской активности из-за роста ипотечных ставок и логичной корректировкой после многолетнего подъема. С 2020 года стоимость квадратного метра в Сочи увеличилась на 400%, что сделало рынок перегретым.

Перспективы 2025 года, по мнению аналитиков, связаны с дальнейшей стабилизацией и возможным ростом цен на уровне 6–8%. Ключевую роль сыграют изменения в ипотечных ставках, развитие инфраструктуры и запуск новых проектов застройщиков.

Для покупателей текущий период может стать выгодным моментом для сделок, особенно в сегменте новостроек, где застройщики активно предлагают скидки. Для инвесторов недвижимость Сочи остается привлекательной благодаря стабильному спросу на аренду, что сохраняет интерес к долгосрочным вложениям.

Несмотря на замедление, рынок недвижимости Сочи продолжает оставаться ключевой площадкой для инвестиций в России, считают эксперты.

Вячеслав Рыжков