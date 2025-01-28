Подрядные организации Сочи увеличат штат сотрудников на 20% к лету

К летнему сезону в Сочи подрядные организации увеличат штат сотрудников в среднем на 20%. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

В декабре прошлого года на курорте заключили новые двухлетние контракты на выполнение всех видов работ по благоустройству, в том числе на утилизацию шин и древесной обрези. Глава Сочи Андрей Прошунин акцентировал внимание на важности поддержания чистоты не только в туристических зонах, но и в микрорайонах, а также сельских округах. Глава курорта отметил, что с началом курортного сезона ожидается увеличение объемов мусора, и призвал к активным действиям по подготовке к этому.

Господин Прошунин подчеркнул необходимость расчета требуемого количества специалистов для обеспечения своевременного сбора и вывоза отходов, а также предупредил о возможных претензиях к подрядчикам в случае нарушений условий контрактов.

В преддверии сезона подрядные организации планируют увеличить число своих сотрудников в среднем на 20%, а также продолжается обновление контейнерного парка. Заявку на выделение лимитов для приобретения новых контейнеров направили в краевую администрацию.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте местные жители принесли на переработку свыше 500 елей, из которых 300 деревьев передали на базу Эколого-биологического центра для дальнейшего использования. С 4 по 28 января жители курорта могли сдать очищенные от украшений деревья в один из пяти пунктов приема, расположенных по всем районам города.

Мария Удовик