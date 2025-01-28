КС защитил права садоводов Сочи после массового изъятия земли в заказнике

Конституционный суд (КС) России постановил, что массовое изъятие земель у садоводов Сочи, произошедшее после действий Генеральной прокуратуры, было неправомерным. Споры касались участков, предоставленных местными властями в конце 1980-х годов, которые несколько десятилетий спустя были аннулированы после утверждений о нарушениях законодательства. КС обязал суды Краснодарского края учитывать добросовестность владельцев при приобретении прав на землю и рассматривать возможное истечение сроков исковой давности при принятии решений по таким делам, сообщает «Ъ-Кубань».

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Более 30 лет назад местные власти выделили участки земли гражданам, которые зарегистрировали их в Росреестре и использовали в личных целях. Однако в 2021 году прокуратура заявила, что эти земли находятся в границах Сочинского национального парка и были предоставлены с нарушением закона. На основании этого в судах признали отсутствующими права на землю у владельцев.

Садоводы обратились в Конституционный суд, утверждая, что их права были зарегистрированы законно, а искажения законодательства в действиях прокуратуры и судов нарушают их права. В своем решении КС указал, что при рассмотрении аналогичных дел необходимо учитывать, действовали ли граждане добросовестно при получении земли и истек ли срок исковой давности для подачи исков. В случае, если суд установит, что земельные участки были предоставлены незаконно, но их владельцы действовали добросовестно, власти должны будут предоставить аналогичные участки или компенсировать потери.

КС отметил, что если участок находился в пределах особо охраняемой природной территории, то компенсация и пересмотр прав граждан возможны только в случае добросовестного приобретения земли и истечения срока исковой давности. Если же гражданин нарушил закон, его права на землю аннулируют.

Уголовное дело против председателя СНТ «Меркурий» и риэлтора Ирины Расторгуевой продолжается. Обвиняемые подозреваются в мошенничестве с подложными документами для получения прав на земельные участки, расположенные в Сочинском нацпарке, и в хищении реликтового леса на площади около 2 га.

Мария Удовик