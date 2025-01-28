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Прокуратура Сочи восстановила права пострадавших от мошенничества с микрозаймами

В Сочи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении микрофинансовой организации. Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на городскую прокуратуру.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты установили, что в декабре 2018 года один из граждан обратился за займом под залог своего имущества, однако вместо ожидаемого договора займа ему предложили договор купли-продажи недвижимости. Пострадавший лишился земельного участка, дома и квартиры общей стоимостью 40 млн руб. Злоумышленники незаконно завладели имуществом, что привело к выселению восьми человек.

Прокуратура добилась отмены судебного решения о выселении и взяла под контроль как расследование уголовного дела, так и процесс восстановления прав потерпевших на их жилье.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте арестовали имущество фигурантов уголовного дела о хищении особо ценных земельных участков Сочинского национального парка. Общая стоимость собственности превышает 1,5 млрд руб.

Мария Удовик

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