Тактовое движение электричек запустят до Гатчины, Выборга и Луги

Председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк на пресс-конференции, посвященной работе транспортной отрасли, заявил, что в 2025 году запустят тактовое движение электричек до Выборга, Гатчины и Луги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В будущем дополнительный транспорт могут отправить и до Сертолово. В текущем году власти региона планируют закончить работы по проекту «транспортно-пересадочный узел Сертолова» и выйти на госэкспертизу. На эти цели потратят 6 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что тактовое движение электропоездов запустили с Финляндского вокзала до Сестрорецка в декабре 2024 года. Время в пути составляет 55 минут.

Андрей Маркелов