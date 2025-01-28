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Тактовое движение электричек запустят до Гатчины, Выборга и Луги

Председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк на пресс-конференции, посвященной работе транспортной отрасли, заявил, что в 2025 году запустят тактовое движение электричек до Выборга, Гатчины и Луги.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В будущем дополнительный транспорт могут отправить и до Сертолово. В текущем году власти региона планируют закончить работы по проекту «транспортно-пересадочный узел Сертолова» и выйти на госэкспертизу. На эти цели потратят 6 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что тактовое движение электропоездов запустили с Финляндского вокзала до Сестрорецка в декабре 2024 года. Время в пути составляет 55 минут.

Андрей Маркелов

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