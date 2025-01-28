В Саратове после двух лет простоя оперный театр законсервирует РСК «Наследие»

В Саратове определился подрядчик для консервации театра оперы и балета, который находится на реконструкции. Аукцион завершился 21 января, победителем стала компания РСК «Наследие», предложившая выполнить работы за 23,4 млн руб. Контракт предусматривает завершение работ до 30 апреля текущего года.

Заказчиком выступает УКС, на работы из областного бюджета выделено 23,6 млн руб. РСК «Наследие», зарегистрированная в Саратове, специализируется на строительстве и реставрации зданий.

Реконструкция театра началась в 2020 году, но была приостановлена на год из-за переработки проекта. Работы полностью остановились летом 2023 года. В октябре того же года с подрядчиком «Адепт Строй» был расторгнут контракт после судебного иска на сумму около миллиарда руб. В декабре 2024 года областной комитет культурного наследия потребовал консервацию объекта, что и привело к проведению аукциона.

Никита Маркелов