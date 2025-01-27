Главные новости за 27 января. Кубань, Крым, Адыгея

Бывшую главу административной коллегии Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, известную как «золотая судья», задержали в аэропорту Баку по требованию Генпрокуратуры РФ.

Госпожу Хахалеву поймали при прохождении паспортного контроля в международном аэропорту, когда она пыталась вылететь в Дубай.

Сотрудники полиции разыскали в Краснодаре 13- и 11-летних подростков, которые «терроризироввали» краснодарцев и снимали свои действия на видео.

Сотрудники СУ СКР по Кубани возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 19-летнего жителя Динского района, задержанного после попытки поджога трех ресторанов.

В Сочи намереваются заменить часть импорта бананов из Эквадора, наладив производство российских плодов. Первый урожай прогнозируют в конце 2025-го или начале 2026 года.

Депутат Госдумы от Краснодарскjго края Дмитрий Гусев попросил проверить законность продажи на маркетплейсах конфет компании Roshen, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Компания «Юнион-фуд Юг» планирует инвестировать 1,5 млрд руб. в запуск в Краснодаре пищевой линии мощностью до 345 тыс. упаковок готовой еды в сутки.

В Ростовской области не пустили на полигон 20 фур с замазученным песком, которые прибыли из Краснодарского края после аварии танкеров в Черном море.