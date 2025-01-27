В Краснодаре полицейские задержали членов подростковой банды
Сотрудники полиции разыскали в Краснодаре 13- и 11-летних подростков, которые «терроризироввали» краснодарцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару
Подростки совершили правонарушения на улице Невкипелого, снимая свои действия на видео.
Правоохранители установили и разыскали участников видео. Выяснилось, что один из подростков уже состоит на профилактическом учете в ОПДН.
Полицейские проводят проверку. По ее завершении примут процессуальное решение.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации о группе несовершеннолетних бандитов, орудующих в Краснодаре.