В Краснодаре полицейские задержали членов подростковой банды

Сотрудники полиции разыскали в Краснодаре 13- и 11-летних подростков, которые «терроризироввали» краснодарцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Подростки совершили правонарушения на улице Невкипелого, снимая свои действия на видео.

Правоохранители установили и разыскали участников видео. Выяснилось, что один из подростков уже состоит на профилактическом учете в ОПДН.

Полицейские проводят проверку. По ее завершении примут процессуальное решение.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации о группе несовершеннолетних бандитов, орудующих в Краснодаре.

Татьяна Ручкина