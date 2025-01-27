В Краснодаре задержали обвиняемого в поджогах трех ресторанов

Сотрудники СУ СКР по Кубани возбудили уголовное дело против 19-летнего жителя Динского района, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом (пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, вечером 25 января 2025 года обвиняемый приобрел горючую жидкость, которую использовал для совершения поджогов трех ресторанов Краснодара. Первые два заведения он поджег, разлив воспламеняющуюся жидкость, после чего скрылся. Однако при попытке устроить пожар в третьем ресторане его действия пресекли очевидцы.

На допросе задержанный признался в содеянном, рассказав, что выполнял указания неустановленных лиц, с которыми общался через мессенджер. Ранее фигурант заявил, что его «направлял украинский специалист», обещав заплатить 35 тыс. руб. Версию проверят в ходе расследования.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего для закрепления доказательств.

Анна Гречко